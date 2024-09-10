Є офіційна заявка на Чехію.
Україна, УАФ
10 вересня 2024, 10:18
УАФ оголосила заявку збірної України на матч другого туру Ліги націй проти Чехії.
Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін;
Захисники: Конопля, Бондар, Таловєров, Забарний, Миколенко, Тимчик, Матвієнко;
Півзахисники: Кабаєв, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Судаков, Циганков, Зінченко, Бражко, Мудрик, Піхальонок;
Нападники: Яремчук, Ванат.
З тих футболістів, які зараз перебувають у Празі, до заявки не потрапив Сергій Сидорчук.
Михайло Мудрик пропускав гру з Албанією (1:2) через пошкодження. В матчі з Чехією вінгер буде достпний.
Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Чехія — Україна на нашому сайті.