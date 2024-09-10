Ліга націй

Є офіційна заявка на Чехію.

УАФ оголосила заявку збірної України на матч другого туру Ліги націй проти Чехії.

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін;

Захисники: Конопля, Бондар, Таловєров, Забарний, Миколенко, Тимчик, Матвієнко;

Півзахисники: Кабаєв, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Судаков, Циганков, Зінченко, Бражко, Мудрик, Піхальонок;

Нападники: Яремчук, Ванат.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Празі, до заявки не потрапив Сергій Сидорчук.

Михайло Мудрик пропускав гру з Албанією (1:2) через пошкодження. В матчі з Чехією вінгер буде достпний.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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