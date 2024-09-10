Ліга націй

Сергій Сидорчук відзначив гру Кабаєва.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук висловився про виклик у національну команду півзахисника Динамо Владислава Кабаєва.

"Для мене це не було неочікувано, тому що, знаючи його якості ще по грі за Зорю, він демонстрував те, що вміє, і було видно, що це футболіст з дуже гарним потенціалом.

Коли він приходив в Динамо, ми були дуже раді, тому що на цій позиції у нас не було нікого, і йому потрібен був час для адаптації.

Зараз він виглядає найкраще на своїй позиції в Україні. Я вважаю, що він дійсно заслужив це", — сказав Сидорчук в інтерв'ю Взбірна.

Нагадаємо, Кабаєв став шостим дебютантом збірної України за часів Реброва.