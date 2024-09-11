Завершився другий тур групового етапу.
Гаррі Кейн, Getty Images
11 вересня 2024, 00:19
У вівторок, 10 вересня, відбулися низка поєдинків другого туру групового етапу Ліги націй.
Зокрема, збірна Англії здолала Фінляндію, Грузія розібралася з Албанією, Мальта виграла в Андорри та інші матчі.
Англія – Фінляндія 2:0
Голи: Кейн 57, 76
Англія: Пікфорд – Льюїс, Конса (Колвілл, 61), Стоунс (Геї 79), Александер-Арнольд – Райс, Е. Гомес – Гріліш, Гордон (Езе 66), Сака (Мадуеке 66) – Кейн (Боуен 79)
Фінляндія: Градецкі – Столь, Хосконен, Іванов, Уронен (Нісканен 46) – Пелтола, Камара, Кескінен (Антман 74) – Шуллер (Валта 84), Пуккі (Каллман 46), Єнсен (Лод 62)
Попередження: Шуллер 66.
Ірландія — Греція 0:2
Голи: 0:1 — 50 Іоаннідіс, 0:2 — 87 Цоліс.
Албанія — Грузія 0:1
Голи: Кочорашвілі, 71.
Албанія: Стракоша, Мітай, Кумбула, Ісмаїлі, Хусай, Аслані, Рамадані, Байрамі (Узуні, 81), Ходжа (Лачі, 61), Асані (Спахіу, 73), Манай (Сефері, 72).
Грузія: Мамардашвілі, Двалі, Кашія, Гвелесіані, Лохошвілі, Кітеішвілі, Чакветадзе, Кочорашвілі (Алтунашвілі, 90+3), Какабадзе, Кварацхелія (Давіташвілі, 75), Мікаутадзе (Зівзівадзе, 86).
Попередження: Кітеішвілі (84), Чакветадзе (88), Узуні (89).
Північна Македонія - Вірменія 2:0
Голи: Барді 70', Міовскі 78'.
Андора — Мальта 0:1
Гол: Камензулі 45'.