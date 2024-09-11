Ліга націй

Коментар керманича збірної України з приводу двох поразок у Лізі націй.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на своїй сторінці в Instagram висловився щодо двох вересневих матчів у Лізі націй, в яких "синьо-жовті" двічі зазнали невдачі.

Чехія — Україна 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй 10.09.2024

Уже завершений збір 50-річний спеціаліст назвав "вкрай невдалим", додавши, що дві поразки залишають команді багато роботи на осінь.

"Дякую вболівальникам, які створили чудову атмосферу на обох поєдинках, навіть у номінально виїзному проти Чехії. Нам всім дуже неприємно підводити вас, тому можу тільки вибачитись за те що ми не змогли потішити вас кращими результатами та попросити зберегти вашу віру в нас.

Хочеться ці негативні емоції утворити в мотивацію на жовтневі домашні поєдинки, які будуть вкрай важливі, щоб виправити ситуацію у групі", — написав Ребров.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко вкотре висловив свою довіру нинішньому керманичу збірної України.