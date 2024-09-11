Ліга націй

Український опорник оцінив епізод із призначеним пенальті у другому таймі на користь Чехії.

У рамках другого туру нового розіграшу Ліги націй національна збірна України поступилася Чехії у результативному матчі з рахунком 2:3.

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко висловився про призначений пенальті на користь суперника у другому таймі за гру рукою у виконанні Миколи Матвієнка.

"Як на мене, то це не пенальті. У нас, як шотландці судять… Пам'ятаю, як ми грали зі словаками, Пятов гол забив, а він свиснув. От і зараз.

Там була боротьба і м'яч потрапляє в плече чи трохи у передпліччя. Це ніяк не вплинуло на момент", — заявив Тарас Степаненко у коментарі для ВЗБІРНА.

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