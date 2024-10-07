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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку другого тижня жовтня буде рідкісний для цього сезону момент трохи перепочити від футболу. Бо вже незабаром розпочнуться матчі національних збірних і чимало питань щодо поточного розіграшу, зокрема, Ліги націй УЄФА буде знято.

Італія — Бельгія

Четвер, 10 жовтня, 21:45. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

У другій групі Ліги націй яблуку ніде впасти від іменитих національних команд. Італія, Франція та Бельгія намагаються визначити, хто саме буде представляти цей квартет у плей-оф, тоді як доля Ізраїля прогнозовано важка. І це добре, що цього разу одразу дві команди виходять із групи, тож є шанс можливість схибити. Утім, навряд чи такі плани є в головах підопічних Лучано Спаллетті, які дуже сильно обпіклись на минулому чемпіонаті Європи й тепер мають відновлювати репутацію.

Почала Італія непогано — із двох перемог, при чому здолала Францію на її полі (3:1), що вже є неабияким досягненням. Цього ж разу протистоятиме "Скуадрі Адзуррі" Бельгія, яка поступилась "Les Bleus" (0:2), але не наробила помилок у грі проти Ізраїля (3:1). Однак Доменіко Тедеско досі не може дати ради власним підопічним, і постійно довкола "Червоних дияволів" виникають різноманітні історії на внутрішній кухні. Можливо, це в підсумку коштуватиме їм місця в плей-оф Ліги націй.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 2,11, імовірність нічиєї оцінюється в 3,34, а успіх Бельгії — у 3,61.

Україна — Грузія

П’ятниця, 11 жовтня, 21:45. Стадіон Міський стадіон (Познань, Польща)

Після вересневого фіаско, ми очікували, що жовтень стане визначальним місцем у подальшій долі цього тренерського штабу збірної України на чолі із Сергієм Ребровим. Але від кількості новин про травмованих виконавців із нашої основної обойми вже голова йде обертом, і, за великим рахунком, ніхто з уболівальників ось так одразу не перелічить тих гравців, які будуть перебувати в таборі "синьо-жовтих" найближчим часом.

А отже й питати щось за результат немає особливого сенсу, тим паче коли першу гру жовтня доведеться проводити проти збірної Сакартвело, або ж Грузії, хоча самі картвели просять їх називати саме першим визначенням. На Євро-2024 в Німеччині команда Віллі Саньйоля наробила добрячого шуму, і продовжує тримати цей темп уже в дивізіоні B Ліги націй. Дві перемоги з різницею голів 5:1 — цього цілком достатньо, аби поважати силу "хрестоносців", тоді як нас не надто й менше забитих м’ячів, три, але дві поразки й остання сходинка відповідно. Можливо, тональність перед цими матчами й була б більш гострою, але контекст зараз такий, що в пам’яті одразу виринає ковідний матч проти Франції (1:7). Там за результат не питали.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 2,15, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Грузії — у 3,70.

Іспанія — Данія

Субота, 12 жовтня, 21:45. Стадіон Естадіо Енріке Рока (Мурсія, Іспанія)

Іспанія дуже впевнено почувала себе влітку на полях Німеччини, тож після перемоги на Євро-2024 очікувалось, що "Фурія Роха" й надалі нестиметься повз своїх суперників. Але в Лізі націй вийшло трошки інакше — нічия на старті проти Сербії (0:0), і тепер уже не команда Луїса де ла Фуенте очолює квартет під номером 4. Це право належить Данії, яка на Євро вийшла з групи без жодної перемоги, після чого вилетіла в першому ж матчі плей-оф від господарів турніру.

А от у Лізі націй "червона гвардія" стартувала дуже успішно. Двічі по 2:0 проти Сербії та Швейцарії, і команда Ларса Кнудсена очолює квартет із невеличким відривом від Іспанії, яка та легко подолає, якщо переможе в наступній грі. Проте, із огляду на гру проти Сербії, іспанці можуть виявитись і не такими ж успішними в подоланні масованого захисту. Ще й без ключових ковалів тієї перемоги на Євро, накшталт Родрі, доведеться обходитись, тож можливі й несподіванки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса де ла Фуенте становить 1,38, імовірність нічиєї оцінюється в 4,82, а успіх Данії — у 7,92.