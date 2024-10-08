Ліга націй

Головним арбітром виступить 39-річний Юліан Вайнбергер.

Матч третього туру групової стадії Ліги націй у квартеті В1 між збірними України та Грузії обслуговуватиме австрійська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Юліана Вайнбергера, а допомагатимуть йому Андреас Гайденрайх і Максиміліан Колбич. Резервним рефері призначено Штефана Ебнера.

Раніше 39-річний австрієць не працював на матчах "синьо-жовтих". Він перетинався з представниками України лише один раз — це було 2021 року на матчі Юнацької ліги УЄФА, в якому Шахтар обіграв Реал (3:2).

Нагадаємо, матч Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, о 21:45 за Києвом.

Після двох турів Грузія лідирує у групі Ліги націй, набравши шість очок, випереджаючи Албанію та Чехію (по три бали). Україна йде останньою з нулем очок після двох поразок.