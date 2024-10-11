Ліга націй

Очередная неудача для команды Александра Петракова.

Відбулися чергові матчі третього туру групової стадії Ліги націй.

У матчі дивізіону С4 збірна Вірменії в гостях поділила очки із Фарерськими островами. Матч закінчився із рахунком 2:2.

На гол господарів поля у виконанні Янна Беньямінсена на 37 хвилині команда Олександра Петракова відповіла влучним ударом Лукаса Селарраяна. Потім на 85 хвилині Йоаннес Б'ярталід знову вивів Фарери вперед, але останнє слово було за вірменами, коли на третій компенсованій хвилині відзначився Гор Манвелян.

Фарерські острови — Вірменія 2:2

Голи: Беньямінсен, 37, Б'ярталід, 85 — Селарраян, 44, Манвелян, 90+3.

Група C4 1 Північна Македонія 3 2 1 0 6 1 5 7 2 Вірменія 3 1 1 1 6 5 1 4 3 Латвія 3 1 0 2 2 7 -5 3 4 Фарерські острови 3 0 2 1 3 4 -1 2

У групі D1 збірна Гібралтару на своєму полі мінімально обіграла Сан-Марино з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 62 хвилині, а його автором став Ітан Брітто.

Гібралтар — Сан-Марино 1:0

Гол: Брітто, 62.