Ліга націй

"Оран'є" можуть бути задоволені нічиєю.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував нічийний результат у матчі 3-го туру Ліги націй з національною командою Угорщини (1:1). Цитує досвідченого фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Угорщина здорово зіграла. У нас ніяк не виходило знаходити вільні зони між лініями. У таких ситуаціях необхідно зберігати терпіння. Якщо не виходить, проблеми гарантовані, оскільки ти віддаєш більше вільного простору. Угорці здорово скористалися цим у першому таймі й забили.

Навіть вдесятьох ми намагалися агресивно діяти в атаці — нам потрібен був забитий м'яч. Коли в тебе на одного гравця менше, то після нічиєї відчуваєш полегшення", — сказав Куман.

Наступний матч збірна Нідерландів проведе з національною командою Німеччини. Гра відбудеться 14-го жовтня, о 21:45 за київським часом.