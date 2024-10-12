Ліга націй

Отар Какабадзе поділився своїми думками після гри з Україною.

Захисник збірної Грузії Отар Какабадзе прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру Ліги націй проти України (0:1).

"Це була дуже прикра поразка. Звичайно, ми знали, що в України дуже хороша команда, але я не можу сказати, що вони нас переграли. Долю матчу вирішила одна помилка. У нас теж були моменти, але, на жаль, ми не змогли ними скористатися.

У кожній грі ми збираємося перемагати, але ми знаємо, що не в кожній грі ми будемо перемагати. У нас важливий матч проти Албанії в Тбілісі, тому ми повинні забути про цю поразку і переходити до наступного матчу.

Таке погане поле на цьому стадіоні було вперше. Звичайно, ми не будемо списувати на це поразку, адже ми припустилися надто багато помилок. Однак покриття вплинуло на нас більше, ніж на суперника. Ми не вчора почали грати у футбол. Всі в команді – професіонали, і ми знаємо, що не кожну гру будемо вигравати. Ми все ще на першому місці в групі, ми покажемо іншу гру вдома на хорошому полі.

Все ще попереду. Ми вибачаємося перед вболівальниками за те, що не змогли порадувати їх на даному етапі. Постараємося якнайшвидше забути цю поразку. Ми завжди відчуваємо вашу підтримку", — наводить слова Какабадзе Еuropop.ge.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Грузія.