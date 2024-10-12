Ліга націй

Гіоргі Мамардашвілі, як і багато хто, залишилися незадоволений якістю поля після матчу з Україною.

Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру Ліги націй проти України (0:1).

"Ми зобов’язані грати краще. У нас не було проблем із концентрацією, ми були готові, просто не вдалося досягти перемоги. Зараз нам важливо правильно відреагувати на цей результат та бути єдиними.

З Україною не було футболу – поле взагалі не дозволяло нам грати. Я не міг добре підстрибнути в моменті з пропущеним голом: трави не було і ноги дуже ковзали. За інших розкладів я б парирував цей удар", — наводить слова Мамардашвілі Еuropop.ge.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Грузія.