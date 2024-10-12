Ліга націй

Матч України та Чехії пройде 14 жовтня.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги націй проти Албанії (3:2) та поділився своїми думками перед грою з Україною.

"Я радий, що нам вдалося провести цей матч. Він був непростим, суперник якісний. Ми виграли завдяки інтенсивності. Пресингували, були на висоті, забирали м'ячі, діяли активно. Нам би хотілося продовжувати проводити такі матчі, через три дні ми повинні бути готові і повторити такий матч проти України. Це був дуже гідний матч. Я не можу судити, чи був він найкращим.

Це була цікава гра, адже це була гра у високому темпі, ми контролювали ситуацію і вперше не пропустили гол. Ми діяли відповідально в обороні і грали у високому темпі. Фанати та атмосфера також відіграють у цьому свою роль. Це нас підвело. Було видно, наскільки команда була налаштована і не хотіла програвати.

Тримали в голові майбутній матч з Україною. Важливо, щоб ми були готові через два дні і змогли повторити те, що нам вдалося сьогодні. Часу на відновлення буде небагато. Залежно від стану хлопців ухвалимо рішення про те, які зміни потрібно внести в наш стартовий склад на матч з Україною", — наводить слова Гашека Fotbal.cz.

Нагадаємо, матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня, о 21:45 за Києвом.