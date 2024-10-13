Ліга націй

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Данією.

Збірна Іспанії у рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні перемогла в домашньому матчі проти Данії.

Іспанія — Данія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Мартін Субіменді прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже радий забити, особливо в такій напруженій грі, де ми повинні були відкривати рахунок і раніше, а мій гол зрештою допоміг нам перемогти.

У першому таймі ми були не на висоті, суперники знаходили простір на флангах під час контратак. Але в другому таймі ми стали компактними і не випускали їх за межі їхньої половини", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Іспанія прийматиме Сербію.