Ліга націй

Тренер висловився перед Чехією.

Напередодні поєдинку Ліги націй-2024/2025 із командою Чехії головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

"На жаль, отримав пошкодження Дмитро Різник, він поїхав відновлюватися в свій клуб. Ми його викликали пізніше, вдячні йому, що приїхав, гарно працював. Сподіваюся, що він швидко повернеться в стрій, у національну збірну. Є мікропошкодження, але, сподіваюся, усі гравці будуть готовими до завтра.

Чи можемо ми у зв’язку із цим побачити Рустама Худжамова в заявці на гру? На жаль, ми зараз не можемо нікого довикликати, адже вже запізно, потрібно робити дозвіл на виїзд. Можу сказати, що Рустам допомагає нам у тренувальному процесі.

Тарас Степаненко? Ще є день на відновлювання. Тарас працює в загальній групі, подивимося завтра. В Івана ще є час на відновлювання. У нього немає пошкодження, була втома наприкінці гри, але нічого серйозного.

Якщо буде повний стадіон, ми будемо дуже раді. Будь-яка гра в Польщі, Чехії — свято для українців, яких тут дуже багато. Ми будемо вдячні всім, хто прийде нас підтримати. Бажаючих дуже багато, не знаю, скільки продали квитків, але впевнений, що завтра буде дуже гарна атмосфера для обох збірних.

Нічого не змінилося у збірної Чехії за місяць. Свою попередню гру вони проводили майже тим же складом. У цієї команди вже багато років практично не міняється склад. Так, після програної першої гри вони змінили дуже багато гравців. У них дуже гарний склад, є по декілька гравців високого рівня на кожну позицію. Готуємося дуже серйозно. Ми повинні поважати суперника, але думати про свою гру.

Я ніколи не говорив, що ми розглядаємо даний турнір виключно як підготовку. Через нього ми можемо потрапити на чемпіонат світу, тому кожна гра важлива. Але ми повинні давати шанс молодим гравцям, тим, хто показує себе в українському та європейських чемпіонатах. Ми викликали достатніх футболістів, які проявляють себе в чемпіонаті. Будь-яка гра збірної України — свято, подія для всієї країни. Тому ми налаштовуємося на перемогу завтра, будемо все робити для цього.

Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко? Це дуже важливі гравці для національної збірної. На жаль, вони зараз травмовані. Якщо ви бачили гру проти Грузії, то ті гравці, які вийшли в основному складі й на заміну, показали український характер, що ми хочемо й можемо перемагати. Завтра, на жаль, ми будемо без цих футболістів, але в нас є гравці, які можуть їх замінити", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе ще один поєдинок у групі В1 Ліги націй-2024/2025 — 14-го числа синьо-жовті в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав» зіграють проти Чехії.