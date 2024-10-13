Ліга націй

Гравець національної команди поспілкувався з журналістами.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний висловився на пресконференції напередодні поєдинку Ліги націй-2024/2025 проти команди Чехії.

Багато хто нарікав на стан газону в Познані. Як було на ньому грати? Поле справді було в жахливому стані, це не рівень збірних. Щодо Вроцлава, то, можна сказати, це щасливий для нас стадіон. Але ми розуміємо, що буде важка гра, і що нам потрібна тільки перемога. Я хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на попередню гру. Запрошую всіх, хто може, прийти й підтримати нас завтра, адже це важливо як для нас, так і для всієї країни.

Гра проти Томаша Соучека і Владіміра Цоуфала? У Прем’єр-лізі немає слабких гравців, я на власному прикладі розумію, як важко там грати. Тому мати в збірній футболістів такого рівня — великий плюс для неї. Вони — класні гравці, які можуть робити різницю на полі.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе ще один поєдинок у групі В1 Ліги націй-2024/2025 — 14-го числа синьо-жовті в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.