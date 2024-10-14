Наразі французам не цікаво.
Дешам, getty images
14 жовтня 2024, 09:51
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про важливість Ліги націй. Його слова наводить RMC Sport.
"Її значення таке, яке ви їй надаєте. Це змагання, і я не стану говорити, що мене воно не хвилює. Але з точки зору спортивної складової цікаво стає тоді, коли ти потрапляєш до вісімки найкращих.
Для телемовників це означає більшу кількість матчів із гучною афішею, а ті, хто посів нижчі місця, більше не виступають. Для вас, звісно, так цікавіше", — сказав Дешам.
14 жовтня, французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А.