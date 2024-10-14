Ліга націй

Наразі французам не цікаво.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про важливість Ліги націй. Його слова наводить RMC Sport.

"Її значення таке, яке ви їй надаєте. Це змагання, і я не стану говорити, що мене воно не хвилює. Але з точки зору спортивної складової цікаво стає тоді, коли ти потрапляєш до вісімки найкращих.

Для телемовників це означає більшу кількість матчів із гучною афішею, а ті, хто посів нижчі місця, більше не виступають. Для вас, звісно, так цікавіше", — сказав Дешам.

14 жовтня, французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А.