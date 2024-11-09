Ліга націй

Андрій пропустить поєдинки з Грузією та Албанією в Лізі націй.

Офіційний сайт УАФ повідомив про зміну в заявці збірної України на наступні матчі Ліги націй УЄФА-2024/25.

Через сімейні обставини "синьо-жовтим" у листопаді не допоможе воротар Андрій Лунін (Реал). Замість нього до основного списку переведено Дмитра Різника (Шахтар).

Нещодавно також стало відомо, що півзахисника Віктора Циганкова (Жирона) замінив Віталій Буяльський (Динамо).

Зараз заявка збірної України на виїзні поєдинки з Грузією та Албанією виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (ЛАСК).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Віталій Буяльський (всі — Динамо), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо).

У резервному списку зараз перебувають Тарас Степаненко, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся) та Владислав Кабаєв (Динамо).

Нагадаємо, з албанцями колектив Сергія Реброва зіграє 16 листопада, тоді як із грузинами — 19-го.