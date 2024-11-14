Чергові зміни у складі "трьох левів".
Джарелл Кванса, Getty Images
14 листопада 2024, 17:47
Захисник Ліверпуля Джарелл Кванса отримав виклик до збірної Англії на найближчі матчі Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба "трьох левів".
У складі національної команди Кванса замінить захисника Евертона Джарреда Брентвейта. До цього Джарелл перебував у розташуванні молодіжної збірної.
Брентвейт не встиг відновитися після пошкодження і повернувся до клубу.
Цього сезону Кванса провів чотири матчі, в яких результативними діями не відзначався. Для нього це другий виклик до національної команди.
У найближчих матчах Англія зіграє проти Греції та Ірландії, перший із яких пройде з греками сьогодні, 14 листопада, о 21:45.