Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 листопада 2024 року.

Збірна Англії у матчі п'ятого туру Ліги націй у групі В2 у гостях впевнено обіграла Грецію (3:0).

Команда Лі Карслі відкрила рахунок у матчі вже на сьомій хвилині зусиллями Воткінса.

Після цього англійці контролювали ситуацію на полі, а забити вдалося лише на 78 хвилині, коли Влаходімос відзначився автоголом. Через п'ять хвилин остаточну крапку у матчі поставив Джонс.

Після п'яти турів Англія та Греція очолюють групу, набравши по 12 очок. Ірландія набрала шість балів, а Фінляндія – нуль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Греція — Англія в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Греція — Англія 0:3

Голи: Воткінс, 7, Влаходімос, 78 (авт.), Джонс, 83.

Греція: Влаходімос — Рота, Мавропанос, Куліеракіс, Цимікас (Пелкас, 57) — Сіопіс (Манталос, 81), Зафейріс — Масурас (Константеліас, 70), Бакасетас (Яннідіс, 57), Цоліс — Павлідіс (Яннуліс, 56).

Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Конса (Голл, 46), Льюїс — Галлагер (Гіббс-Вайт, 79), Джонс — Мадуеке (Боуен, 66), Беллінгем, Гордон (Роджерс, 66) — Воткінс (Кейн, 66).

Попередження: Масураса, Зафейріс — Беллінгем, Галлагер, Пікфорд.