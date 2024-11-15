Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 листопада 2024 року.

Збірна Італії у матчі п'ятого туру Ліги націй у групі А2 у гостях мінімально обіграла Бельгію (1:0).

Перемогу команді Лучано Спаллетті приніс єдиний м'яч у виконанні Сандро Тоналі на 11 хвилині поєдинку.

Завдяки цій перемозі Італія закріпилася на першому місці в групі, набравши 13 очок, що на три більше, ніж у Франції. У Бельгії чотири бали та третій рядок перед Ізраїлем з одним очком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельгія — Італія в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Бельгія — Італія 0:1

Гол: Тоналі, 11.

Бельгія: Кастельс — Кастань (Бакайоко, 86), Дебаст, Фас, Теат (Аль-Дахіль, 71) — Енгельс (Вермерен, 71), Онана — Опенда, Троссар, Де Кейпер (Лукебакіо, 79) — Лукаку.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо (Гатті, 82), Фраттезі, Ровелла (Локателлі, 79), Тоналі, Дімарко (Удогі, 68) — Барелла (Распадорі, 79) — Ретегі (Кін, 68).

Попередження: Кастань, Онана, Аль-Дахіль — Бастоні, Кін.