Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього поєдинку.
Сергій Ребров, Фото прес-служби УАФ
15 листопада 2024, 09:44
Сьогодні о 16:30 розпочнеться пряма трансляція пресконференції за участю головного тренера національної збірної України Сергія Реброва, присвяченої завтрашньому матчу Ліги націй із Грузією в Батумі.
Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.
Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Грузія — Україна має пролунати завтра, 16 жовтня, о 19:00 за київським часом.