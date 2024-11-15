Сьогодні о 16:30 розпочнеться пряма трансляція пресконференції за участю головного тренера національної збірної України Сергія Реброва, присвяченої завтрашньому матчу Ліги націй із Грузією в Батумі.

Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Грузія — Україна має пролунати завтра, 16 жовтня, о 19:00 за київським часом.