Ліга націй

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Ізраїлем.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував нічийний результат у матчі Ліги націй проти Ізраїлю (0:0).

"Дуже прикро, що ми закінчили гру внічию, не зумівши забити. Створивши стільки можливостей, ми мали забивати не один гол. Ми були близькі до цього багато разів. Це питання ефективності і нам її точно не вистачало.

Ми маємо бути задоволені, бо нам вдалося пройти кваліфікацію. Я засмучений результатом, але задоволений виходом до чвертьфіналу", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ізраїль — Франція.