У рамках п'ятого туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зіграла внічию проти збірної Грузії (1:1).

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку з грузинами.

 

На Football.ua вже доступна статистика матчу Грузія – Україна.