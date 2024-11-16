Ліга націй 16 листопада 2024, 21:30 Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі з Грузією? Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у поєдинку Ліги націй проти Грузії. Грузія - Україна, Getty Images 16 листопада 2024, 21:30 У рамках п'ятого туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зіграла внічию проти збірної Грузії (1:1). Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку з грузинами. На Football.ua вже доступна статистика матчу Грузія – Україна. Команди Грузія Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте