Ліга націй

Наставник "синьо-жовтих" поділився першими емоціями після гри з Грузією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров по гарячих слідах прокоментував нічийний результат у матчі Ліги націй проти Грузії (1:1).

"Важливо те, що психологічне навантаження було. Коли ми вийшли вперед, напевно, хлопці намагалися зберегти цей результат, бо він був дуже важливий. Але... Ми граємо усі матчі на виїзді, сьогодні була велика підтримка у Грузії, завдяки їй вони отримали впевненість і пішли зрівнювати рахунок та зробили це.

Чому знову зіграли Володимир Бражко та Олександр Зубков? Ми дивимося на стан гравців, мікропошкодження, як тренуються, на навантаження. Тоді і приймаємо рішення. На наступну гру 100% будуть якісь заміни.

Ми намагалися використовувати контратаки, бо ми, я вважаю, дуже сильні в цьому компоненті. Але ми не ставили задачу відходити назад, ми забили м'яч та повели в рахунку. Мабуть це зіграло роль, гравці просто більше хотіли втримати рахунок", - сказав Ребров в ефірі MEGOGO.

На Football.ua вже доступна статистика матчу Грузія – Україна.