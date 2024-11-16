Ліга націй

Голкіпер "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з грузинами.

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру Ліги націй проти Грузії (1:1).

"На жаль, сьогодні грали більше без м'яча. У Грузії не було надто багато небезпечних моментів, але ми не змогли знайти свою гру саме в атаці.

Звісно, було чутно грузинських вболівальників, але не було такого, що це якось заважало. Всі розуміли з матчів на Євро і тих, які ми дивилися, що всі будуть їх підтримувати — до цього були готові. Завжди трибуни женуть, коли граєш удома, тим паче люди справді вболівають за свою команду. Звісно, ще коли вони пропустили швидкий м'яч, трибуни їх би підтримували та гнали вперед. Але не вважаю, що це був якийсь ключовий фактор.

Чесно кажучи, взагалі не думали про турнірне становище. Попереду гра Чехії та Албанії. Будемо готуватися тільки на перемогу проти Албанії — і там вже будемо бачити наші розклади", — наводить слова Трубіна Суспільне спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Грузія — Україна.