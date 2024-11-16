Ліга націй

Наставник грузинської збірної поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру Ліги націй проти України (1:1).

"Ми добре розпочали гру, але після помилки нам було складно. Другий тайм був одним із найкращих за час мого перебування тут. Запасні гравці добре включилися в гру і це доводить, що з психологією все гаразд. Єдине, що не сподобалося – це реалізація моментів.

Команда важко сприйняла гол суперника і нам знадобилася пауза, щоб вийти з цього стану, про що ми поговорили у перерві і добре, що це відбилося на полі та на результаті.

Ліга Націй є підготовчим етапом до відбірного циклу, частиною якого є ротація. Всього п'ять років тому ми були в лізі D, а зараз ми можемо відсвяткувати перехід до ліги A. Старанна праця завжди дає результат.

На наступну гру ми поїдемо амбітно! Якщо ми зможемо пройти далі, це не означатиме фантастичної команди, а невдача не стане трагедією. Головне – процес розвитку", — сказав Саньйоль на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Грузія — Україна.