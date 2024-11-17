Ліга націй

Нідерландець хоче повернути борг італійцям.

Правий фулбек збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс розповів з ким хотів би зустрітися в 1/4 фіналу Ліги націй. Цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Було б здорово зіграти з Італією. У нас є перед нею боржок за матч в Енсхеде (поразка із рахунком 2:3 у матчі за третє місце в Лізі націй у 2023 році — прим). Італія — сильна, якісна команда. Це було б яскраве протистояння.

А в мене буде можливість зустрітися зі своїми одноклубниками", — сказав Думфріс.