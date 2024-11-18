Ліга націй

Італійці програли Франції.

В заключному турі Ліги націй збірна Італії поступилась Франції з рахунком 1:3.

Це перша поразка "Скуадри Адзурри" у шести останніх матчах. До цього було чотири перемоги та одна нічия.

Італійці не програвали із 1/8 фіналу Євро-2024, коли вилетіли від Швейцарії (0:2).

Збірна Італії з 13 очками посіла друге місце у групі 2 дивізіону A, поступившись Франції за додатковими показниками. Бельгія — третя, а четвертим став — Ізраїль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Франція в рамках 6-го туру Ліги націй-2024/25