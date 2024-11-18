Ліга націй

Команда Тедеско ризикує опуститись в дивізіон В Ліги націй.

Збірна Бельгії у гостях поступилася Ізраїлю з рахунком 0:1 у матчі 6-го туру Ліги націй в дивізіоні А.

У Бельгії одна перемога у восьми останніх матчах. З 26 червня бельгійці здобули перемогу над Ізраїлем (3:1) у 1-му турі. Також вони двічі зіграли внічию та п'ять разів програли.

Останні дві зустрічі також закінчилися поразкою – від Франції (1:2) та Італії (0:1).

Бельгія залишилась на третьому місці та зіграє в стиках за право залишитись в еліті Ліги націй.