Ліга націй

Владислав має шанси вийди у вирішальному матчі.

Нападник збірної України Владислав Ванат працював індивідуально перед матчем Ліги націй з Албанією, повідомляє ВЗБІРНА.

Нагадаємо, через пошкодження форвард Динамо пропустив матч з Грузією (1:1).

На пресконференції Сергій Ребров заявив, що Ванат хоче грати, але його участь у матчі буде ухвалюватись в день зустрічі:

"Зараз Ванат відновлюється, подивимося чи зможе він зіграти завтра. Він приїхав у збірну з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу він пропустить через пошкодження. Він хоче й готовий грати за нашу країну. У нас є ще 24 години, ми сподіваємося, що він буде готовий до гри", — сказав Ребров.

Матч Албанія — Україна відбудеться 19 листопада, початок о 21:45. Онлайн-трансляція зустрічі доступна на Football.ua.