Ліга націй

Форвард повертається в розташування клубу.

Нападник збірної Сербії Душан Влахович отримав травму в матчі Ліги націй з Данією (0:0). Серба замінили на 88-й хвилині. Про характер травми не повідомляється.

"Завтра я повернуся в Турин і зроблю тести, щоб зрозуміти, що це таке. Я відчув, як мої м’язи розтяглися й одразу попросив заміну", – сказав Влахович після гри.

Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 16 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.