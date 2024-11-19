Ліга націй

Тренер висловився після матчу ЛН.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу над Швейцарією (3:2) в матчі Ліги націй.

"Я дуже задоволений сьогоднішнім матчем. Футбол — це насамперед гра, і багато команд мають дуже високий клас.

Я хочу похвалити свою команду за якості, які вона показала, щоб обіграти такого хорошого суперника, як Швейцарія. Моя команда знала, як домогтися результату, і це не може не радувати", — сказав де ла Фуенте.

Нагадаємо, Федерація футболу Іспанії веде перемовини з Де ла Фуенте щодо продовження контракту.