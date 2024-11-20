Ліга націй

23-річний українець поповнив перелік гравців національної команди.

Збірна України у матчі шостого туру Ліги націй обіграла Албанію (2:1).

У цьому матчі свій дебют у національній команді відзначив захисник львівського Руху Олексій Сич.

23-річний українець вийшов на поле замість Юхима Коноплі на 76 хвилині.

Нагадаємо, Сич був довикликаний до розташування збірної, де він замінив травмованого захисника київського Динамо Олександра Тимчика.

Також відзначимо, що Сич став першим гравцем Руху, який дебютував у складі збірної України.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.