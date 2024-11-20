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Сич розповів, що відчуває неймовірні емоції від виходу на поле.

Захисник Олексій Сич прокоментував дебют за збірну України в матчі з Албанією (1:1).

"Вихід на поле? Це сталося досить неочікувано для мене. Емоції просто неймовірні. Гадаю, що для кожного гравця є мрією дебютувати за головну команду. У мене ця мрія здійснилася — дякую тренеру та команді, що мені довірилися.

Було важко. За рахунку 2:1 потрібно було зберегти цю перемогу. Хлопці, вся команда, віддали всі сили, щоб перемогти", — сказав Сич.

23-річний українець вийшов на поле замість Юхима Коноплі на 76 хвилині.

Нагадаємо, Сич був довикликаний до розташування збірної, де він замінив травмованого захисника київського Динамо Олександра Тимчика.

Також відзначимо, що Сич став першим гравцем Руху, який дебютував у складі збірної України.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.