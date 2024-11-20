Ліга націй

Президент УАФ відзначив важливу дату.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував перемогу України над Албанією в матчі Ліги націй (2:1).

"Команда показала характер та результат на полі. Хлопці вибороли перемогу в останній грі року та покращили нашу позицію у турнірі. Дякую команді та тренерському штабу за цей результат. Символічна перемога у день, коли Україна перетнула ще одну межу війни та продовжує боротьбу завдяки захисникам і захисницям!", — написав Шевченко в інстаграм.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.