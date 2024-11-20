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Тренер похвалив дебютанта.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував дебют Олексія Сича в національній збірній.

"Я завжди кажу: якщо ми викликаємо когось у збірну, то для того, щоб грати. Викликаємо по два гравці на кожну позицію. Викликали Олексія не просто так: дивилися його матчі за Рух, молодіжну збірну, олімпійську збірну. Цей гравець для нас не новий, і те, як він вийшов і допоміг команді — впевнений, що він отримав задоволення", — сказав Ребров.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.