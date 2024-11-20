Ліга націй

Голкіпер подякував вболівальникам за підтримку.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Албанією (2:1) в матчі Ліги націй.

"Важлива перемога збірної України. І для збірної, і для всіх українців в цей день. Використали свій шанс і продовжимо боротьбу задля досягнення мети.

Дякую нашим захисникам та вболівальникам за віру в команду", — написав Трубін в Інстаграм.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.