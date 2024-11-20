Голкіпер подякував вболівальникам за підтримку.
Анатолій Трубін, Getty Images
20 листопада 2024, 11:44
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Албанією (2:1) в матчі Ліги націй.
"Важлива перемога збірної України. І для збірної, і для всіх українців в цей день. Використали свій шанс і продовжимо боротьбу задля досягнення мети.
Дякую нашим захисникам та вболівальникам за віру в команду", — написав Трубін в Інстаграм.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.