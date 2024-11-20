Ліга націй

Румунський спеціаліст незадоволений вердиктом УЄФА.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував рішення УЄФА оштрафувати його команду на 128 тисяч євро, а також відреагував на покарання для Косова після скандалу в матчі Ліги націй.

"Вони мали повернутися на поле максимум через 15 хвилин. Вони принизили нас, а потім розгромили роздягальню.

Це неприйнятно. Я просто не можу з цим змиритися. Вони були оштрафовані на шість тисяч євро. Це просто смішно!", — наводить слова Луческу журналіст Емануель Росу.

Нагадаємо, збірна Косова достроково залишила поле після того, як румунські вболівальники почали скандувати просербські гасла. Спочатку гра була призупинена, однак за годину головний арбітр зустрічі ухвалив рішення про припинення матчу.

Сьогодні стало відомо, що УЄФА покарала Косово технічною поразкою на користь Румунії.