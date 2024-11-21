Ліга націй

Шведи незадоволені рішенням УЄФА.

Шведська федерація футболу висловила своє невдоволення рішенням УЄФА присудити збірній Косова технічну поразку Румунії в матчі Ліги націй. Про це повідомляє Fotbollskanalen.

За інформацією джерела, президент шведської федерації Кім Чельстрьом заявив, що керівництво ФФШ розглядає можливість подання апеляції на рішення УЄФА.

"Після чистої перемоги над Азербайджаном ми чекали на рішення УЄФА щодо результату матчу між Румунією та Косово. У результаті було ухвалено рішення, яке для нас є негативним.

Рішення торкається всі залучені команди, але ми вивчаємо можливість подальшого розвитку ситуації. На жаль, поведінка за межами поля впливає на спортивний результат і впливає як на команди, так і на нас", — сказав Чельстрьом.

Нагадаємо, спочатку Швеція посіла перше місце у своїй групі, ставши найкращою командою в Лізі С, що практично гарантувало їй путівку на чемпіонат світу-2026. Однак після рішення УЄФА збірна Румунії здобула три очки і обігнала Швецію, ставши найкращою командою в Лізі С.

Раніше повідомлялося, що Косово подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо технічної поразки Румунії в Лізі націй.