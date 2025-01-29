Минулого місяця француз забив п'ять голів у трьох матчах.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
29 січня 2025, 18:21
Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
У голосуванні 26-річний француз обійшов Доді Лукебакіо (Севілья), Кіке Гарсію (Алавес), Уго Дуро (Алавес) та Луїса Мілью (Хетафе).
Минулого місяця Мбаппе провів три матчі в чемпіонаті, в яких забив п'ять голів, включаючи хет-трик проти Вальядоліда.
Нинішнього сезону Кіліан відіграв 31 матч, у яких забив 21 гол та віддав три гольові передачі.
Після 21 туру Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Атлетіко на чотири очки.