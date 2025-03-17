Ліга націй

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед матчами з Бельгією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку своєї команди до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

"Якби наші легіонери могли, то приїхали б. Але сам тренувальний процес не дуже змінився. Як я казав, тренувальний процес в U-21 та в першій команді не дуже відрізняються, тому нічого не помінялось. Ми не збирались майже три місяці. У кожного гравця у своїх клубах є вимоги. Треба провести достатньо тренувань, щоб нагадати вимоги першій команді. Як я казав, на цьому зборі мені все дуже сподобалось.

Коли зараз були тренування, то Ярмоленко по пробігу був один із найкращих. Не знаю, хто каже, що йому закінчувати треба – це йому вирішувати. Але він як працював раніше, так працює і зараз. Я дуже поважаю Андрія, він дуже багато зробив для збірної, для Динамо і для українського футболу загалом. Тому він тут. Він тут не тому, що він щось робив раніше. Зараз, я вважаю, він лідер Динамо та допомагає боротись за чемпіонство.

Я слухав Руді Гарсію. Він сказав, що вже визначився, як гратиме проти України. Але ми зараз сидимо та чекаємо, щоб ніхто не отримав травму, поки інші гравці не приїдуть. На вчорашньому тренуванні ми спробували деякі варіанти на позиції Мудрика. Сьогодні-завтра приєднаються всі збірники, які грали за кордоном. Після цього вирішимо. В цьому протистоянні важливо не думати лише про першу гру.

Форма Довбика, Ваната та Яремчука? Як я казав, уболівальники завжди думають – ось вгадав зі складом чи не вгадав. Але дуже важливо, щоб на поле виходили гравці, які готові інтенсивно працювати, тому безпосередньо перед грою ми дивимось і вирішуємо, хто буде грати. Тому зараз я вам не скажу, хто з трьох гравців буде грати нападником чи ми будемо грати з двома нападниками, але по тренуваннях я бачу, що вони в гарному стані. Роман приєднався вчора. Він забив два гарні м'ячі і з задоволенням приїхав до збірної.

Збірна розвивається не тільки зі мною. Я взагалі вважаю, що зараз будь-яка гра збірної України – дуже велика відповідальність. Не можна казати, що ця гра важлива, а ця – неважлива. Коли гравці приїжджають – я бачу їх бажання, всі хочуть вигравати і, що важливо, всі хочуть вигравати.

Так, ми грали з Бельгією на ЧЄ – це була зовсім інша гра, адже в тому матчі нам була дуже потрібна перемога, а збірній Бельгії непотрібна була, може, перемога. Зараз ми маємо дві гри, це стратегічні ігри. Зараз ми граємо перше коло, в Бельгії гратимемо друге, тому це, як на мене, дуже різні ігри. Але, як я казав, для збірної України будь-яка гра дуже важлива і дуже важливо принести позитивні емоції нашим людям", — сказав Ребров в ефірі Футбол 360.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.