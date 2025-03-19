Ліга націй

Наставник німецької збірної поділився своїми думками перед грою з Італією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Італії.

"Важливо, щоб усі гравці знали, що робити. Перемогти буде дуже складно. Важливо, щоб ми добре захищалися і мали гарне поєднання оборони та атаки. У деяких іграх це не спрацювало і це наш план. Ми постараємося зробити те саме в неділю в Дортмунді.

Команда знову встановила гарний зв'язок із уболівальниками. Я інтерпретую величезну підтримку саме так і я думаю, що і виїзні, і домашні ігри мають свою привабливість. Але якщо ми зможемо розраховувати на 3500 уболівальників на виїзній грі, це нам допоможе.

Бауманн замість Нюбеля у якості основного воротаря? Александер поставився до рішення дуже професійно, що я вважаю дуже позитивним. Зрештою це був дуже близький вибір. Обидва проводять хороші сезони, обидва перебувають на гарному, стабільному рівні. Олівер трохи стабільніший на цьому відрізку. Ми сказали їм обом, що цей вибір на ці два матчі, тому що у нас також є топовий воротар Марк-Андре тер Штеген, а потім ми ухвалимо нове рішення", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія – Німеччина відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.