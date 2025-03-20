Ліга націй

Наставник хорватської збірної поділився своїми думками перед грою з Францією.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Франції.

"Франція – фантастична команда. У них бездоганний стиль гри, і вони дуже швидко переходять в атаку. Будь-яка помилка може стати фатальною.

Нам потрібно бути обережними, не поспішати і не залишати вільні зони в обороні. Втрата м’яча стане для нас найбільшою загрозою.

У нас амбітні цілі – ми хочемо вийти у фінал, але на цьому шляху стоять дуже серйозні суперники.

Я хочу, щоб ми залишалися в боротьбі перед матчем-відповіддю. У Франції буде важко, і нам доведеться викластись більше, ніж ми можемо, і провести ідеальний матч", — наводить слова Далича прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія – Франція відбудеться сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом.