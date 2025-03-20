Ліга націй

Наставник французької збірної поділився своїми думками перед грою з Хорватією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Хорватії.

"Цей турнір дуже важливий. Ми виграли його у 2021 році з почуттям виконаного обов'язку, тому це одна з наших цілей — виграти його знову. Фокус зрозумілий — зробити все можливе, щоб потрапити до Фіналу чотирьох, який пройде у червні.

Мбаппе і Дембеле багато грали разом, вони дуже ефективні, і інші гравці можуть їм допомогти. Було б дуже добре, якби вони зберегли свою ефективність. Але ми не ставимо Усмана і Кіліана вище за інших. Інші футболісти також здатні змінити ситуацію.

Ми не можемо дати Хорватії надто багато шансів. На нас чекають два великі матчі", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія – Франція відбудеться сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом.