Ліга націй

Хорватський голкіпер поділився своїми думками напередодні матчу проти Франції.

Воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Франції.

"Франція справді чудова команда, але ми звикли грати проти сильних команд.

Французи дуже швидкі – у них найшвидші гравці у світі – тому нам потрібно бути уважними кожну секунду.

Нам потрібно буде зіграти ідеальну гру з першої до останньої хвилини. Рівень концентрації має бути максимальним; вони можуть вислизнути за секунду", — наводить слова Ліваковича прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія – Франція відбудеться сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом.