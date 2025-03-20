Німецький форвард поділився своїми думками перед грою з Італією.
Деніз Ундав, Getty Images
20 березня 2025, 11:34
Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Італії.
"Італія — дуже хороший і небезпечний суперник, але ми хочемо грати проти найкращих. Ми добре підготуємось і спробуємо виграти гру. Це наша мета.
Я думаю, що це було б важливо виграти Лігу націй не лише заради престижу, а й для того, щоб інші країни побачили, що Німеччина є силою, з якою слід зважати. Німецький футбол знову на карті, і це важливо", — наводить слова Ундава прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, матч Італія – Німеччина відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.