Ліга націй

Німецький форвард поділився своїми думками перед грою з Італією.

Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Італії.

"Італія — ​​дуже хороший і небезпечний суперник, але ми хочемо грати проти найкращих. Ми добре підготуємось і спробуємо виграти гру. Це наша мета.

Я думаю, що це було б важливо виграти Лігу націй не лише заради престижу, а й для того, щоб інші країни побачили, що Німеччина є силою, з якою слід зважати. Німецький футбол знову на карті, і це важливо", — наводить слова Ундава прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія – Німеччина відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.