Ліга націй

У футболіста збірної України м'язова травма.

Вчора, 20 березня, збірна України обіграла Бельгію (3:1) у першому матчі плей-оф Ліги націй.

У другому таймі цього матчу травму отримав правий захисник Олексій Сич, який і сам з'явився на заміну, замінивши під час першого тайму травмованого Юхима Коноплю.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у 23-річного українця пошкодження медіальної колатеральної зв'язки, через що він пропустить близько місяця.

Цього сезону Сич провів 21 матч за львівські Карпати, в яких відзначився чотирма гольовими передачами.

Нагадаємо, матч-відповідь між збірними Бельгії та України відбудеться в неділю, 23 березня.