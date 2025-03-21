У футболіста збірної України м'язова травма.
Олексій Сич, Getty Images
21 березня 2025, 13:55
Вчора, 20 березня, збірна України обіграла Бельгію (3:1) у першому матчі плей-оф Ліги націй.
У другому таймі цього матчу травму отримав правий захисник Олексій Сич, який і сам з'явився на заміну, замінивши під час першого тайму травмованого Юхима Коноплю.
Після медичного обстеження з'ясувалося, що у 23-річного українця пошкодження медіальної колатеральної зв'язки, через що він пропустить близько місяця.
Цього сезону Сич провів 21 матч за львівські Карпати, в яких відзначився чотирма гольовими передачами.
Нагадаємо, матч-відповідь між збірними Бельгії та України відбудеться в неділю, 23 березня.