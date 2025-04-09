Ліга націй

Володимир Пятенко поділився враженнями від протистоянь з Чехією.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував перемогу та нічию своєї команди у матчах Ліги націй проти Чехії (1:0 та 1:1).

"Найбільше тішить, що гра моїх підопічних в обох поєдинках справила цілісне враження. Ніхто не випадав з ансамблю, кожна гравчиня чітко виконувала визначені на установці завдання. Респект!

У нас була можливість добре вивчити гру суперниць, відеоматеріалів вистачало. Ось чому ми обрали тактику, аби нівелювати сильні сторони візаві. Передусім ідеться про інтенсивність, швидкі переміщення на половині поля чешок, компактність біля своїх володінь, надійну підстраховку, вправне підбирання, щоб не виникало вільних зон. Із цими завданнями дівчата впоралися. Зрештою, саме тому я й вирішив не змінювати в Усті-над-Лабем стартовий склад.

У Польщі чешки дуже активно розпочали другий тайм, небезпечними були їхні стандарти, було важко, але мої підопічні терпіли й були винагороджені за стійкість та згуртованість зразково проведеною контратакою, яка завершилася переможним голом. А в Усті-над-Лабем важливо було не здригнутися після пропущеного в дебюті гола, а дорожити м’ячем, комбінувати й заволодіти ініціативою. Цей план спрацював, і вже в середині першого тайму ми вирівняли становище. Не допускає промахів тільки той, хто сидить склавши руки. Головне, що команду це не вибило з колії, та й Катерина Самсон надалі на останньому рубежі діяла дуже надійно.

Я не можу сказати, що ми десь підсіли фізично. Швидше за все, на перебіг подій впливав рахунок: у першому поєдинку суперниці додали обертів, аби врятуватися від поразки, а вдома побігли вперед великими силами, щоб вирвати перемогу. Не вдалося, бо ми в ці хвилини діяли організовано, за першої нагоди проводили контратаки й створювали загрозу.

Виокремити когось зі своїх підопічних? Ніколи цього не робив. В обох поєдинках українська збірна була сильна командою. І йдеться не тільки про тих гравчинь, які виходили на поле, а й про запасних. Усі були готові зіграти через не можу. Мікроклімат у колективі був чудовий.

Албанки своїми двома поспіль звитягами над хорватками довели, що з ними треба рахуватися. Ось чому про якусь недооцінку суперниць не може бути й мови. Цей матч відбудеться наприкінці травня, й у нас ще є час як слід підготуватися. Думаю, що не обійдеться без кадрових змін. Знаю тільки, що ми, як завжди, будемо грати на перемогу", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Після чотирьох турів Україна набрала десять очок і посідає перше місце у групі, випереджаючи Чехію на три бали. За ними йдуть Албанія та Хорватія.