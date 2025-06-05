Ліга націй

Довгоочікувана перемога.

Збірна Португалії в рамках півфіналу Ліги націй перемогла національну команду Німеччини (2:1). Матч проходив в Мюнхені, на Альянц Арені.

Востаннє Португалія перемагала Німеччину на виїзді в далекому 1985 році. Тоді, в рамках кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу-1986, "команда обраних" під керівництвом Хосе Торреса здобула мінімальну звитягу над "бундестім" (1:0), яку очолював легендарний Франц Беккенбауер. Єдиний гол забив Карлос Мануель.

Вищезазначена зустріч проходила на Готліб Даймлер Стедіум, в Штутгарті.

Раніше повідомлялося, що Німеччина поступилася Португалії вперше з 2000 року.