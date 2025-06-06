Ліга націй

Іспанський вінгер поділився своїми думками після гри з Францією.

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Франції (5:4).

"У Франції велика команда, яка змушує помучитися, але це нормально. Ми дуже раді перемозі. Сподіваюся, трофей повернеться до Іспанії.

Важливо те, що ми перемогли та пройшли у фінал. Я дуже радий цьому. Здорово, що ми маємо зіграти у фіналі в неділю.

Ми знали, які завдання стоять перед нами. Ми хотіли створити історію. Коли ти на хвилі перемог, найкласніше – це продовжувати перемагати й надалі. Бажаємо, щоб всі гравці збірної могли насолоджуватися такими моментами, яких, сподіватимемося, стане ще більше.

Кріштіану Роналду – легенда, і я безмірно його поважаю, але моє завдання – постаратися виграти і у фіналі. На нас чекає особливий матч – фінал проти великої команди. Це дає додатковий заряд мотивації. Хочу доводити, хто я є, саме у таких іграх. І хочу взяти ще один титул", — наводить слова Ямала прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Франція.